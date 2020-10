⭐️⭐️⭐️⭐️ voor De knetterende schedels in NRC

"De knetterende schedels is indringend en prachtig. Van de Veldes aanpak mag dan iets van een sjabloon hebben (zo goed als elk verhaal is in wezen een portret van een mede-patiënt), maar zijn humaniteit, zijn stijl, zijn helderheid van geest (!) en zijn vermogen om ondanks alles niet te kiezen voor het sentiment houden je moeiteloos in de greep."



- Sebastiaan Kort in NRC